Кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу № 175 Андрей Лазуренко встретился с жителями поселка Мобиль.

Среди вопросов, прозвучавших на встрече, - когда ждать мира в Донбассе, о договоренностях, достигнутых в Москве и можно ли отменить медреформу и построить в поселке бассейн для детей.

«Все эти вопросы имеют причинно-следственную связь. Войну можно остановить только путем прямых переговоров, и это уже делают лидеры "Оппозиционной платформы - За жизнь". Так в результате прямых переговоров Виктора Медведчука с представителями ОРДЛО удалось добиться возвращения четырех пленных. Также достигнуты договоренности о снижении цены на газ на 25%. Прямые поставки газа позволят удешевить все продукты и товары, в которых есть газовая составляющая, а это практически все, что мы ежедневно покупаем в магазине", - пояснил он.

"После победы парламентских выборах наша политическая сила займется восстановлением торгово- экономических отношений со всеми странами-соседями, в основе которых будет национальный прагматизм. Это позволит восстановить экспортно-импортный баланс, сбалансировать государственный бюджет, начать поднимать социальный уровень жизни людей. Выстраивать так отношения между Киевом и регионами, чтобы у местных бюджетов хватало денег и ремонты школ и больниц, строительство современных спортивных комплексов, развитие инфраструктуры», - рассказал Андрей Лазуренко.