Социальная политика, социальная защита населения, соблюдения прав граждан гарантированных Конституцией Украины - все эти понятия уже давно следует наполнить реальным содержанием и реализовать на практике на государственном уровне. Такое мнение высказали народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко и депутат Бердичевской городского совета, кандидат в народные депутаты по избирательному округу №63 Онуфриенко Наталия во время посещения Бердичевского гериатрического пансионата.

Наталия Онуфриенко является именно тем местным политиком, который борется за справедливость для жителей гериатрического пансионата. Долгое время она входила в Общественный совет пансионата, а впоследствии возглавила его.

"Знаю суть проблем гериатрических пансионатов в Украине. Конечно, в первую очередь, речь идет о материально-техническое обеспечение. В том числе, медицинским оборудованием и лекарствами - большинство жителей таких заведений нуждаются в особом уходе. А финансирование гериатрических пансионатов состоит из государственных средств, и отчислений из пенсий. А пенсии в Украине, как нам известно, не всегда достигают хотя бы прожиточного минимума. В результате, уровень проживания и ухода в таких заведениях не соответствует потребностям. Вопрос должен быть немедленно решен на самом высоком государственном уровне ", - сказала Наталия Онуфриенко.

Кандидат в народные депутаты отметила, что не менее важным является повышение заработных плат и создание достойных условий труда для работников гериатрических пансионатов. Ведь эти люди выполняют важнейшие социальные функции.

"Работники Бердичевского гериатрического пансионата обращаются, казалось бы, с элементарными проблемами: транспортное обеспечение. Оказывается, последняя городская маршрутка уезжает от пансионата в 19:15, тогда как рабочая смена заканчивается в 20:00. Я решила взять под личный контроль данную ситуацию. Уверена, выход из ситуации в пользу работников пансионата скоро будет найден", - отметила Онуфриенко Наталия.

Юрий Павленко и Наталия Онуфриенко обсудили с жителями и трудовым коллективом гериатрического пансионата вопросы мира, тарифов и экономического развития.

""Оппозиционная платформа - За жизнь" уже представила свой план действий в первые сто дней работы парламентской коалиции и нового правительства. Наша команда - команда мира, обеспечит принятие таких неотложных решений, как прямые переговоры со всеми сторонами конфликта в Донбассе, снижение цены на газ для населения до 3800 грн за тысячу кубометров, повышение прожиточного минимума, минимальной заработной платы и минимальной пенсии до 7 тыс. грн. Мы полностью вернем и профинансируем все социальные льготы ветеранам, чернобыльцам, семьям с детьми, людям с ограниченными возможностями и вернем сокращеные предыдущей властью выплаты при рождении ребенка. Отменим непрофессиональные и антинародные медицинскую и образовательную реформы, направим не менее 50 млрд грн государственных инвестиций в восстановление промышленности и развитие регионов. Наша цель - возродить Украину, утвердить мир, демократию и духовность в стране, построить сильную, экономически развитое государство с высоким уровнем социальной защиты каждого гражданина", - резюмировал Павленко Юрий.