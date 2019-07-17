Мизерное увеличение прожиточного минимума, проведенное властью с 1 июля, является подачкой, так как прожминимум в бюджете нынешнего года занижен наполовину по сравнению с фактическим. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционнйо платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя социально-экономическую ситуацию в стране накануне выборов.

"Рост прожиточного минимума с 1853 до 1936 гривен - это прибавка в 67-91 гривен для ряда категорий наших граждан, которая выглядит насмешкой в ситуации, когда гривну уже перевели в разряд мелочи. Фактический прожминимум по официальным данным Минсоцполитики составляет 3691 гривну, но власть не хочет выполнять даже те минимальные стандарты, которые сама определяет", - заявил Сергей Левочкин.

Политик также сообщил, что минимальная пенсия повышена на 67 гривен и составляет теперь 1564 гривны, то есть увеличение доходов составило 2 грн 20 коп. в день.

"Цинизм ситуации состоит в том, что после всех "повышений" пенсий, на чем пиарится сегодня власть, минимальная пенсия по возрасту в реальном долларовом выражении остается более чем на треть ниже уровня конца 2013 года. Уверен, что новое правительство, избранное после выборов, исправит ситуацию. Минимальная пенсия и другие пособия должны соответствовать реальному прожминимуму", - подытожил Сергей Левочкин.