Додому з фронту повернулися бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Військовослужбовці несли службу на Донеччині сім місяців. У військовому містечку Черкаське, що на Дніпропетровщині, на своїх захисників уже зачекалися рідні.

Як зустрічали - розповість Олена Мендалюк.

Дві з половиною тисячі бійців вишикувалися на військовому плацу. Хлопці повернулися на ротацію із ООС.

"Слава Україні! Героям слава! Вітаю воїнів 93 ОМБ "Холодний Яр" з успішним виконанням бойових завдань та повернення у місце постійної дислокації!

На шикуванні поперед бійців їхні чотирилапі побратими. Військові кажуть, собак привезли із собою з передової. Деякі з них уже пройшли три ротації. Ось цього пса військові підібрали у Волновасі. Пересвідчилися: на пунктах пропуску він - надійний охоронець.

"Просто він розумний пес, він з нами вже 2 рік", - говорить Андрій Шевченко, військовослужбовець 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Військові 7 місяців несли службу на Донеччині. Втратили сімох своїх побратимів, майже пів сотні були поранені в бою.

"В основному 152, 122, міномети. Він не більш агресивним, він більш хитрішим став", - зазначив Анатолій Голуб, військовослужбовець 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"Завдання виконали ми успішно. На деяких напрямках просунулися вперед, закріпили той успіх, який нам передала попередня бригада. Думаю, що наші наступники продовжать нашу роботу", - наголосив Дмитро Брижинський, командир 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Аріна з донькою Софією виглядає чоловіка. Дівчина розповідає, за півтора року очікування розмовляли з коханим украй рідко. Раділи лише звісткам, що живий-здоровий. Станіслав Чабан - контрактник у 93 бригаді, служить уже 4 рік.

"Она знает, что папа военный и она тоже мечтает быть. Да, дочь? - Ты кем будешь когда вырастишь, кем будешь работать? - Военным я хочу. - Готовим и дочку", - говорить Аріна Чабан, дружина військовослужбовця.

Бійці, які повернулися на ротацію, пробудуть зі своїми родинами пів року. А потім - знову на фронт.