"Повезло с жеребцом": муж Наташи Королевой снял штаны на камеру [ Редактировать ]
Известный стриптизер, муж артистки Наташи Королевой, Сергей Глушко (более известный под псевдонимом Тарзан) шокировал пользователей сети новой выходкой. Мужчина снял видео в зале, где продемонстрировал свои мускулы и снял штаны.
Видео Тарзан подписал так: "Незаметно за перепиской с вами, мои дорогие подписчики прошла моя тренировочка! Всем спасибо! Ну и, я бы был не я, если бы не показал ,к каким "ужасным " последствиям могут привести занятия в зале. Вы пока возмущайтесь,а я пойду искупаюсь в море. Всем добра!".
Этот поступок откровенно говоря ошарашил подписчиков стриптизера и они тут же принялись комментировать эту публикацию:
"Не дразни", "Сергей вы наверно строго следите за питанием? У вас отличная фигура! Всем бы такую!", "зачем в трусах??", "фуу, как некрасиво", "Раздражаются люди, не понимающие , какой труд за таким телом", "Класный, красивый и с чувством юмора!!!! Натахе повезло с жеребцом".
Незаметно за перепиской с вами,мои дорогие подписчики прошла моя тренировочка! Всем спасибо! Ну и ,я бы был не я,если бы не показал ,к каким "ужасным " последствиям могут привести занятия в зале.Вы пока возмущайтесь,а я пойду искупаюсь в море.Всем добра!🤪✌ #тарзан #тарзаншоу #fitness #workout
Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)
Раньше сообщалось о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.
Поклонники артистки резво принялись комментировать данное видео. Одни были в восторге от публикации знаменитости, а другие пребывали в недоумении. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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