Известный стриптизер, муж артистки Наташи Королевой, Сергей Глушко (более известный под псевдонимом Тарзан) шокировал пользователей сети новой выходкой. Мужчина снял видео в зале, где продемонстрировал свои мускулы и снял штаны.

Видео Тарзан подписал так: "Незаметно за перепиской с вами, мои дорогие подписчики прошла моя тренировочка! Всем спасибо! Ну и, я бы был не я, если бы не показал ,к каким "ужасным " последствиям могут привести занятия в зале. Вы пока возмущайтесь,а я пойду искупаюсь в море. Всем добра!".

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Этот поступок откровенно говоря ошарашил подписчиков стриптизера и они тут же принялись комментировать эту публикацию:

"Не дразни", "Сергей вы наверно строго следите за питанием? У вас отличная фигура! Всем бы такую!", "зачем в трусах??", "фуу, как некрасиво", "Раздражаются люди, не понимающие , какой труд за таким телом", "Класный, красивый и с чувством юмора!!!! Натахе повезло с жеребцом".

Раньше сообщалось о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.