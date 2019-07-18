Рептилії під кайфом: У Теннессі наркодилерів попросили не викидати психотропи в унітаз [ Редактировать ]
У штаті Теннессі поліція попросила наркодилерів не викидати психотропи в унітаз, мовляв, препарати потрапляють у водойми і діють на тамтешніх алігаторів.
Це звернення правоохоронці з міста Лоретто опублікували у соцмережах. Буцімто, у річках їм уже не раз траплялися надзвичайно агресивні рептилії, вочевидь під кайфом.
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