У штаті Теннессі поліція попросила наркодилерів не викидати психотропи в унітаз, мовляв, препарати потрапляють у водойми і діють на тамтешніх алігаторів.

Це звернення правоохоронці з міста Лоретто опублікували у соцмережах. Буцімто, у річках їм уже не раз траплялися надзвичайно агресивні рептилії, вочевидь під кайфом.