У Японії згоріла аніместудія [ Редактировать ]
Щонайменше 24 людини загинуло, десятки зазнали опіків унаслідок пожежі на студії аніме в японському місті Кіото. За словами очевидців, перед займанням пролунали кілька вибухів.
Студія розташована у триповерховій будівлі. Вогонь стрімко поширився, сильно пошкоджені два верхні поверхи. Основна версія - підпал.
Поліція затримала на місці інциденту чоловіка з каністрою бензину. Він також дістав опіки. Чому так вчинив? Невідомо.
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