Щонайменше 24 людини загинуло, десятки зазнали опіків унаслідок пожежі на студії аніме в японському місті Кіото. За словами очевидців, перед займанням пролунали кілька вибухів.

Студія розташована у триповерховій будівлі. Вогонь стрімко поширився, сильно пошкоджені два верхні поверхи. Основна версія - підпал.

Поліція затримала на місці інциденту чоловіка з каністрою бензину. Він також дістав опіки. Чому так вчинив? Невідомо.