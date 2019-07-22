Українець Артур Артманов посів третє місце у щорічному запливі через Босфор. Це найкращий результат наших земляків за історію участі в цих змаганнях. Організовує їх турецький олімпійський комітет.

Подолати 6,5 кілометрів протоки, що роз'єднує Європу та Азію, зголосилися майже 2,5 тисячі відчайдухів із 59 країн світу.

"Вода з кожним метром - дедалі холодніша. Фінішувати було непросто - бо вона ну дуже холодна. Це було круто, звісно, але дуже складно!", - розповідає Даніель, плавець з України.