Українець Артур Артманов посів третє місце у щорічному запливі через Босфор [ Редактировать ]
Українець Артур Артманов посів третє місце у щорічному запливі через Босфор. Це найкращий результат наших земляків за історію участі в цих змаганнях. Організовує їх турецький олімпійський комітет.
Подолати 6,5 кілометрів протоки, що роз'єднує Європу та Азію, зголосилися майже 2,5 тисячі відчайдухів із 59 країн світу.
"Вода з кожним метром - дедалі холодніша. Фінішувати було непросто - бо вона ну дуже холодна. Це було круто, звісно, але дуже складно!", - розповідає Даніель, плавець з України.
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