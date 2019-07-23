На сході країни встановилося перемир'я. Минулої доби і сьогодні - жодного пострілу.

У Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи домовилися про безстрокове припинення вогню, починаючи з 21 липня.

Поновив роботу КПВВ "Майорськ" на Донеччині. Контрольно-пропускний пункт через лінію розмежування не працював майже дві доби. У день виборів військові знайшли там 12 одиниць вибухівки. З шостої ранку пропуск здійснюється у штатному режимі, - повідомили прикордонники.