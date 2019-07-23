КПВВ "Майорськ" на Донеччині відновив роботу [ Редактировать ]
На сході країни встановилося перемир'я. Минулої доби і сьогодні - жодного пострілу.
У Мінську на засіданні тристоронньої контактної групи домовилися про безстрокове припинення вогню, починаючи з 21 липня.
Поновив роботу КПВВ "Майорськ" на Донеччині. Контрольно-пропускний пункт через лінію розмежування не працював майже дві доби. У день виборів військові знайшли там 12 одиниць вибухівки. З шостої ранку пропуск здійснюється у штатному режимі, - повідомили прикордонники.
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