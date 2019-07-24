У Києві обшукали офіс корпорації "Богдан Моторс" [ Редактировать ]
Обшуки в офісі корпорації "Богдан Моторс" у Києві. Слідчі дії проводять співробітники НАБУ в рамках так званої справи "Укрексімбанку". Цю інформацію підтвердили в Антикорупційному бюро.
Кажуть, перевірка проходить за фактом можливого зловживання службовим становищем. У корпорації обшуки назвали політично-вмотивованими.
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