У столиці Туреччини - Анкарі невідомий чоловік вистрілив у радника посла посольства Білорусі Олександра Поганшева.

Дипломат отримав серйозні поранення, його доставили в реанімацію. Нападник наклав на себе руки. У МЗС Білорусі повідомили - стрілець був психічно неврівноваженою людиною.

За даними деяких ЗМІ - він був сусідом Поганшева, і між ними був давній побутовий конфлікт.