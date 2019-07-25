В Анкарі стріляли у білоруського дипломата [ Редактировать ]
У столиці Туреччини - Анкарі невідомий чоловік вистрілив у радника посла посольства Білорусі Олександра Поганшева.
Дипломат отримав серйозні поранення, його доставили в реанімацію. Нападник наклав на себе руки. У МЗС Білорусі повідомили - стрілець був психічно неврівноваженою людиною.
За даними деяких ЗМІ - він був сусідом Поганшева, і між ними був давній побутовий конфлікт.
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