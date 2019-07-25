Депутаты-оппозиционеры Белгород-Днестровского городского совета приняли решение о выходе из фракции и партии "Оппозиционный блок", а также о создании депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Такое решение было обусловлено высоким уровнем доверия граждан к "Оппозиционной платформе - За жизнь". Группа открыта к сотрудничеству всем, кто разделяет наши цели – восстановление мира, возрождение экономики, социальная защита людей и расширение полномочий местного самоуправления", – отметили представители новосозданной группы.

На пленарном заседании внеочередной сессии Ренийского районного совета было объявлено о расформировании фракции "Оппозиционного блока" и создании новой группы "Оппозиционная платформа - За жизнь", в состав которой вошли восемь депутатов.

"Оппозиционный блок из политической силы превратился в корпорацию по обслуживанию бизнес-интересов его нынешних руководителей, поэтому мы приняли решение покинуть его ряды. Именно "Оппозиционная платформа - За жизнь" является той партией, которая сможет дать ответы на стоящие перед страной вызовы, добиться мира, вернуть людям нормальную достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне", – заявили депутаты-оппозиционеры Ренийского райсовета.