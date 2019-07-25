Депутаты Белгород-Днестровского горсовета и Ренийского райсовета заявили о выходе из Оппозиционного блока и создании депутатских групп "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Депутаты-оппозиционеры Белгород-Днестровского городского совета приняли решение о выходе из фракции и партии "Оппозиционный блок", а также о создании депутатской группы "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Такое решение было обусловлено высоким уровнем доверия граждан к "Оппозиционной платформе - За жизнь". Группа открыта к сотрудничеству всем, кто разделяет наши цели – восстановление мира, возрождение экономики, социальная защита людей и расширение полномочий местного самоуправления", – отметили представители новосозданной группы.
На пленарном заседании внеочередной сессии Ренийского районного совета было объявлено о расформировании фракции "Оппозиционного блока" и создании новой группы "Оппозиционная платформа - За жизнь", в состав которой вошли восемь депутатов.
"Оппозиционный блок из политической силы превратился в корпорацию по обслуживанию бизнес-интересов его нынешних руководителей, поэтому мы приняли решение покинуть его ряды. Именно "Оппозиционная платформа - За жизнь" является той партией, которая сможет дать ответы на стоящие перед страной вызовы, добиться мира, вернуть людям нормальную достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне", – заявили депутаты-оппозиционеры Ренийского райсовета.
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