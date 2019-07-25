Мери, які програли на виборах до парламенту, мають піти у відставку - "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
Мери, які програли на виборах до парламенту, зобов'язані піти у відставку, - про це заявляють в "Опозиційній платформі - За життя".
У політсилі вважають, що міські голови, зокрема й від "Опозиційного блоку", не мають підтримки серед населення, що підтверджують результати позачергових парламентських виборів. Крім того, виборчу кампанію, влаштовану "партією мерів", в "Опозиційній платформі - За життя" називають найбруднішою за всю історію незалежної України.
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