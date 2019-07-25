Готуй сани влітку… Уряд уже розпочав підготовку до осінньо-зимового періоду. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду з очільниками Мінрегіону, Мінінфраструктури, Мінфіну, ДСНС і НАК "Нафтогаз". Профільні відомства заявили про готовність забезпечити теплом житлові помешкання та освітні заклади, а також гарантувати налагоджену роботу дорожньої інфраструктури.

"Питання підготовки - це питання надзвичайної ваги, і треба, щоб всі підрозділи повністю відпрацювали той план, який затверджений і підготовка була на сто відсотків. Я вважаю, що треба нам вийти на 1 жовтня з повною готовністю всього комплексу до початку опалювального сезону. І далі тільки звертати увагу на погодні умови", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.