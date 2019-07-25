Надія, що помирає. в Ужгороді вже три роки люди з обмеженими можливостями намагаються власноруч побудувати реабілітаційний центр. Сам проект народився ще 2011 року і відтоді активісти роблять усе можливе, щоби мрія стала реальністю. Але зараз будівництво забуксувало...

Кілька років тому ця стара котельня була справжнім сміттєзвалищем. От і виникла в Сашка ідея облаштувати на її місці реабілітаційний центр. Адже приміщення для занять спортом людей з обмеженими можливостями в Ужгороді немає.

"Мені допоміг невідомий архітектор намалювати, що я хочу . Це було 2 листочки. Я зібрав команду, я теж не очікував, близько 15 чоловік команда була", - розповідає Олександр Лизанець, голова обласної організації Федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Кілька років знадобилося Олександру, щоб зацікавити місцеву владу. Разом з однодумцями та спонсорами виготовив проектно-кошторисну документацію. Проект підтримав Держфонд регіонального розвитку. У 2016 тут урочисто заклали "капсулу часу".

"Пообіцяли - 2019 року в червні буде відкриття, а тепер ви бачите, 2019 рік, липень, а нема відкриття", - зазначив Олександр Лизанець, голова обласної організації Федерації спорту інвалідів з ураженнями опорно-рухового апарату.

Уже вдалося частково звести стіни, перекрити дах та провести комунікації. За проектом, будівля двоповерхова - на 6 залів: для пінгпонгу, паверліфтинґу, фехтування. Будуть і масажні кабінети - все для реабілітації інвалідів. А ще на території планують звести хостел.

"Люди які, будуть тут селитися, вони будуть селитися на безкоштовній основі. Знаходилося приміщення в нас, яке розібрали, але, як ви бачите, на сьогоднішній день, - як розібрали, так нічого і не робиться", - показує Едуард Зелеський, громадський активіст.

Нині на рахунку реабілітаційного центру 3 мільйони. Гроші надав Фонд регіонального розвитку, 10% - місцевий бюджет, 500 тисяч - дала область. Проте більша частина робіт та затрат - ще попереду. Для завершення проекту необхідно ще понад 50 мільйонів гривень.

Тим часом потреба в такому реабілітаційному закладі зростає. Адже допомоги потребують ще й учасники АТО.

"В державі ще немає таких реабілітаційних центрів, є ініціативи в різних областях, де люди ветерани згуртувалися", - підкреслив Микола Марчишак, учасник АТО.

Олександр не здається: регулярно звертається до чиновників, пише політикам, підприємцям. Хлопець вірить, що тут, у реабілітаційному центрі для інвалідів, невдовзі переріжуть червону стрічку.