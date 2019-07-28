В воскресенье, 28 июля, в Украине отмечают День торговли. Сделайте приятно своим близким и знакомым, которые связаны с торговлей, и поздравьте в этот день. А мы собрали для вас варианты поздравительных открыток.

Больших оборотов и толпы клиентов,

Удачных закупок, продаж беспроблемных,

Налогов поменьше, побольше зарплаты,

Ну а покупателей - милых, богатых.

И ассортимента на всех чтоб хватало,

Чтоб все продавалось, а не пропадало.

Чтоб счастье - рекою! Здоровья и силы!

Чтоб были улыбчивы очень, красивы,

Чтоб только прекрасное в жизни случалось,

У вас лучше всех чтобы все получалось!

С профессиональным праздником, друзья! Ежедневный ваш труд направлен на благо каждого жителя страны, вместе вы делаете одно полезное дело. Работники торговли самые энергичные, ваш кропотливый труд невозможно не заметить, он важен и непрост. Желаем с радостью выполнять работу и всегда получать за нее достойную зарплату! Здоровья, сил, хорошего настроения и только радости в душе.

***

Всех, кто умеет продавать,

Сейчас я буду поздравлять!

Пускай растут доходы ваши,

А вместе с ними - и продажи!



Пусть все дела идут прекрасно,

Пусть луч удачи светит ясно,

Чтобы легко и без труда

Вы были лучшими всегда!

С Днем работников торговли!

Пожелаю от души,

Чтоб к тебе большие толпы

За покупкой дружно шли.



Чтобы каждый улыбался

И повторно заходил,

Кошелек твой наполнялся,

Ну а труд не тяготил.

***

Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть все получается так, как задумано, и еще лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!

Пусть клиент всегда довольным будет,

Чтоб вернулся к вам еще не раз.

Пусть, не важно - снег ли, дождь ли, бури,

А народ толпится возле Вас.



Пусть товар расходится быстрее,

Пусть растет и множится доход,

Пусть работается лучше, веселее.

И удача будет круглый год!

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