День работника торговли 2019: поздравления в стихах, картинка и прозе [ Редактировать ]
В воскресенье, 28 июля, в Украине отмечают День торговли. Сделайте приятно своим близким и знакомым, которые связаны с торговлей, и поздравьте в этот день. А мы собрали для вас варианты поздравительных открыток.
Больших оборотов и толпы клиентов,
Удачных закупок, продаж беспроблемных,
Налогов поменьше, побольше зарплаты,
Ну а покупателей - милых, богатых.
И ассортимента на всех чтоб хватало,
Чтоб все продавалось, а не пропадало.
Чтоб счастье - рекою! Здоровья и силы!
Чтоб были улыбчивы очень, красивы,
Чтоб только прекрасное в жизни случалось,
У вас лучше всех чтобы все получалось!
С профессиональным праздником, друзья! Ежедневный ваш труд направлен на благо каждого жителя страны, вместе вы делаете одно полезное дело. Работники торговли самые энергичные, ваш кропотливый труд невозможно не заметить, он важен и непрост. Желаем с радостью выполнять работу и всегда получать за нее достойную зарплату! Здоровья, сил, хорошего настроения и только радости в душе.
***
Всех, кто умеет продавать,
Сейчас я буду поздравлять!
Пускай растут доходы ваши,
А вместе с ними - и продажи!
Пусть все дела идут прекрасно,
Пусть луч удачи светит ясно,
Чтобы легко и без труда
Вы были лучшими всегда!
С Днем работников торговли!
Пожелаю от души,
Чтоб к тебе большие толпы
За покупкой дружно шли.
Чтобы каждый улыбался
И повторно заходил,
Кошелек твой наполнялся,
Ну а труд не тяготил.
***
Поздравляю всех работников торговли с профессиональным праздником! Желаю быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть все получается так, как задумано, и еще лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных результатов!
Пусть клиент всегда довольным будет,
Чтоб вернулся к вам еще не раз.
Пусть, не важно - снег ли, дождь ли, бури,
А народ толпится возле Вас.
Пусть товар расходится быстрее,
Пусть растет и множится доход,
Пусть работается лучше, веселее.
И удача будет круглый год!
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