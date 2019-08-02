Гадания на кофейной гуще: что означают линии

Гадание на кофейной гуще - одно из самых популярных гаданий среди девушек. Так, многие интересуются, что означают линии. Этот популярный метод гадания заключается в том, чтобы правильно определить смысл и толкование гущи.

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Для точного гадания на кофейней гуще следует воспользоваться натуральным молотым кофе крепкого сорта.

Итак, что означают линии?

Длинная прямая линия - говорит то, что жизнь проживается беспечная и бесполезная;

Линия косая - наступление болезни;

Много косых линий - неудачное окончание дел;

Разломанных линий много - возможность сложного материального положения;

Короткая и длинная прямая линия - наступление счастья;

Посредине дна чашки отдельная линия - возможность хорошего путешествия;

Линий много прямых - много лет здоровой жизни;

Линия косая - возможность болезни;

Прямая линия изгибается - появление болезни или приключений;

Кривая линия - наличие врага, с которым не стоит иметь близких отношений;

Кривых линий много - наличие большого количества врагов со злыми умыслами;

Волнообразная линия - совершение окружного путешествия;

Линия пересечена другими линиями, кривые линии - сердце может быть разбито.

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