Гадания на кофейной гуще: что означают линии [ Редактировать ]
Гадание на кофейной гуще - одно из самых популярных гаданий среди девушек. Так, многие интересуются, что означают линии. Этот популярный метод гадания заключается в том, чтобы правильно определить смысл и толкование гущи.
Для точного гадания на кофейней гуще следует воспользоваться натуральным молотым кофе крепкого сорта.
Итак, что означают линии?
- Длинная прямая линия - говорит то, что жизнь проживается беспечная и бесполезная;
- Линия косая - наступление болезни;
- Много косых линий - неудачное окончание дел;
- Разломанных линий много - возможность сложного материального положения;
- Короткая и длинная прямая линия - наступление счастья;
- Посредине дна чашки отдельная линия - возможность хорошего путешествия;
- Линий много прямых - много лет здоровой жизни;
- Линия косая - возможность болезни;
- Прямая линия изгибается - появление болезни или приключений;
- Кривая линия - наличие врага, с которым не стоит иметь близких отношений;
- Кривых линий много - наличие большого количества врагов со злыми умыслами;
- Волнообразная линия - совершение окружного путешествия;
- Линия пересечена другими линиями, кривые линии - сердце может быть разбито.
Ранее мы писали о том, какими мистическими способностями знаков зодиака.
по теме
Знаки зодиака: какой вы бытовой прибор
Мало кто знает, что у каждого знака зодиака есть своя миссия
Лунный календарь на 2 августа: что необходимо сделать
Во 2-й лунный день необходимо собрать все свои мысли во единое и направить в нужное русло
Знаки зодиака: какое вы дерево
Всегда люди знали, что деревья обладают невероятными свойствами, которые потрясающим способом влияют на судьбы людей
Лунный календарь на 31 июля
В 30-й лунный день рекомендуется закончить все старые дела и подвести итоговую черту
Лунный календарь на август 2019: благоприятные дни
Август 2019 - месяц двух новолуний