В понедельник, 5 августа, погода в Украине удивила жителей страны. Так, под Киевом выпал снег. Об этом пишет один из пользователей сети, выложив на своей странице соответствующее фото.

Народный синоптик Наталка Диденко отреагировала на эту публикацию и прокомментировала ситуацию.

По ее словам, это явление - вовсе не снег, а град.

Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.