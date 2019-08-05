Под Киевом выпал снег (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, погода в Украине удивила жителей страны. Так, под Киевом выпал снег. Об этом пишет один из пользователей сети, выложив на своей странице соответствующее фото.
Народный синоптик Наталка Диденко отреагировала на эту публикацию и прокомментировала ситуацию.
По ее словам, это явление - вовсе не снег, а град.
Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.
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