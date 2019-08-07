Цена нефти значительно упала [ Редактировать ]
Цена нефти Brent впервые с января опустилась ниже 57 долларов за баррель. Об этом сообщает Вloomberg.
Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:50 по киевскому времени подешевели на 2,06 доллара (на 3,5%) - до 56,88 долларов за баррель.
При этом котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снижаются на 2,12 доллара (на 3,95%) - до 51,51 доллара за баррель.
Издание подчеркивает, что нефть Brent упала примерно на 10% в этом месяце, поскольку ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем - ослабило перспективы глобального роста, затмив угрозу перебоев с поставками в Персидском заливе.
Ранее мы писали о том, что курс доллара падает второй день подряд. А также средняя зарплата украинцев достигла нового максимума.
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