Пліснява, грибок, тріщини та антисанітарія. Українським медикам часто доводиться працювати в умовах середньовіччя.

Наші кореспонденти провели ревізію в медустановах Західної та Південної України. Що побачили - дивіться у матеріалі.

Українські амбулаторії пафосно відкривають чиновники, однак прийняти бодай одного пацієнта тут не можуть навіть через пів року.

"Плесень была и на шкафах с задней стороны и на стенах, даже в этом шкафу всредине была плесень".

"Тут немає не те, що обіцяних безкоштовних медикаментів, та навіть туалетів"

Українська медицина в регіонах - це занедбані лікарні та недовідкриті амбулаторії.

Курортне містечко Свалява на Закарпатті. Глибокі тріщини прорізали фасад Центральної районної лікарні. Пацієнти тут не лише місцеві, а й відпочивальники. Всередині пацієнтів зустрічають ліжка часів радянського союзу та цілковита антисанітарія. Над головами людей подекуди стирчать оголені дроти.

"Багато приїжджих, і деколи навіть стидно коли поступають такі хворі , які приходять із санаторія. Вже коли не маємо де класти, тоді, тут так закінчився в нас частково ремонт, який закінчився і от такий вигляд наших палат в нас палата так виглядає. Це гіпатітна палата", - говорить Ганна Дзямко, завідувачка інфекційним відділенням Свалявської ЦРЛ.

Іван показує фотографії, які зробив, коли був пацієнтом інфекційного відділення Свалявської райлікарні. Чоловік каже, стіни тріщать по швах. Туалет - один на весь поверх, так само й умивальник . Немає теплої води. Забули тут і про безкоштовну медицину. Медпрепаратів не вистачає, тож медикаменти доводиться купувати за власні кошти.

"Люки каналізаційні, вигрибні ями прикриті досками ДСП. 5 штативів для крапельниць на ціле відділення. Було близько 20 хворих, і доаводилося чекати по півтора години, щоб дочекатися крапельниці. Найбільше вразило те, що немає забезпечення, все інше решта, персонал воно прац.ює відмінно, вони інтузіасти", - говорить Іван Чийпеш, житель Сваляви.

Медики запевняють, ремонт у відділенні робили: замінили дах, полагодили перший поверх відділення. Та приміщення потребує повної реконструкції, і значних фінансових витрат. Головний лікар каже, роблять що можуть. Розстріскане скло на вікнах, до прикладу, заклеюють скотчем.

"Я тут працюю 45 років, то ще не дали ні одно ліжко , от так держава, ні клаптик бумаги за останні 30 років , ні одну лампочку нічого. Обладнання палатне гумонітарної допомоги , характер гуманітарний носить, вже років десь біля 20", - говорить Валерій Котляров, завідувач терапевтичним відділенням Свалявської ЦРЛ.

Головний лікар розповідає, цьогоріч отримали фінансування трохи більше сорока семи мільйонів гривень , а потрібно як мінімум вдвічі більше. 83 процентів коштів іде на виплату зарплатні. В мед закладі 11 відділень, деякі з них побудовані ще за часів Чехословаччини.

"На медикаменти ми отримали цей рік 1 млн 17 тисяч , і на харчування 500 тисяч тобто на 1 ліжкодень зараз на даному етапі виділяється на медикаменти 26 грн , 8 десятих гривні, на харчування 28,5 гривень з медикаментами ситуація в напрузі , однак якщо попадають безхатченки , або реанімаційні хворі відмов у наданні медичної допомоги немає", - говорить Олександр Суран, головний лікар Свалявської ЦРЛ.

Чиновники кажуть, фінансує заклад, як держава, так і районний бюджет. А нещодавно зі скарбниці району виділили майже 700 тисяч гривень на закупку медикаментів. Цьогоріч лікарню чекає капітальний ремонт, його здійснять силами Державного фонду регіонального розвитку.

"30 липня оголошено тендер на капремонт із засобами тепло, енерго збереження це на суму 10 млн 278 тисяч. І це пішло по лінії ДФРР майже рік ми просимо ці гроші, і накінець ми вже зробили проект, і нам виділили ці гроші", - говорить Михайло Коршинський, перший заступник Голови Свалявської Районної адміністрації.

Вже 15 серпня тендерні процедури мають бути завершені. Згодом розпочнуть очікуваний ремонт. Тим часом жителі Сваляви вже збирають підписи, під зверненням до керівництва держави. Вимагають, аби ті перевірили діяльність закладу, бо в занедбаному стані лікарні вбачають халатність медиків.

А це вже Миколаївська область,село Нечаяне. Амбулаторію для тамтешніх мешканців урочисто відкривали 5 місяців тому. Проте досі тут не прийняли жодного пацієнта. Ось тут мали облаштувати кабінет для дитячих прийомів. Зараз він найбільше постраждав від грибка. Пліснява з'явилася майже у всіх приміщеннях нової Нечаянської амбулаторії: будівлю здали в експлуатацію навесні, і вже за місяць вона почала цвісти грибком.

"Скорее всего эффект термоса. Утеплили здание хорошо изнтри, снаружи. Пока было прохладно, здание было закрыто. А когда потеплело на улице, пошло испарение", - говорить Олена Левіна, медсестра Нечаянської амбулаторії.

Грибок не єдина проблема амбулаторії. Будинок дав "усадку", та по стінах кабінетів пішли тріщини. З кожним днем вони стають глибшими та довшими. В Нечаяному припускають, причина в тому, що будівельні роботи проводили взимку за несприятливих погодних умов. Рік тому, коли обговорювали програму доступної медицини на селі, навіть подумати про таке не могли - бідкається голова Нечаянської ОТГ. З радістю пристали на програму співфінансування. Місцеві депутати погодилися виділити майже 2 мільйони гривень. Решту доплатила держава. Тепер же побоюються, що "гроші викинули на вітер".

"Після того, як відкрили у нас був ряд зауважень: стеля провалилася, потім стіна лопнула. Депутатський корпус не бере на себе обов'язки прийняти на баланс", - говорить Микола Вівчар, голова Нечаянської ОТГ.

В управлінні капітального будівництва Миколаївської ОДА у проблемах звинувачують сільську раду.

"За інформацією УКБ тріщин просадкових не має, тому руйнування спричинило пробиття отвору у стіні внаслідок внутрішніх робіт виконаних Нечаянською сільською радою", - говорить Дмитро Наумчук, завідувач сектору прес-служби Миколаївської облдержадміеістрації.

В сільській раді підтверджують - умивальник в амбулаторії встановили самотужки, втім тріщину побачили значно раніше. Тепер не погоджуються приймати будівлю в такому стані. Підрядник від гарантійних робіт не відмовляється - як тільки амбулаторію передадуть на баланс ОТГ. Тим часом більше 4 тисяч селян доводиться обслуговувати в старенькому приміщенні, зведеному минулого століття у повоєнні часи.