Национальное антикоррупционное бюро намерено провести очную ставку между бывшим депутатом, экс-председателем правления "Энергосети" Дмитрием Крючковым и бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил адвокат Крючкова Александр Лысак в интервью агентству "Украинские новости".

Лысак сообщил, что в будущем будет проведена очная ставка с Порошенко, а также экс-председателем НКРЭКУ Дмитрием Вовком, экс-главой Администрации президента Игорем Райниным, депутатом Рады Андреем Павелко и рядом других лиц, в том числе с главами облгосадминистраций.

В свою очередь Крючков добавил, что сроки проведения очных ставок неизвестны, но по устным сообщениям следователя они пройдут уже в августе.

Ранее НАБУ провело очную ставку между Крючковым и первым замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко.