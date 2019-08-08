НАБУ планирует провести очную ставку между Порошенко и экс-депутатом Крючковым - адвокат Александр Лысак [ Редактировать ]
Национальное антикоррупционное бюро намерено провести очную ставку между бывшим депутатом, экс-председателем правления "Энергосети" Дмитрием Крючковым и бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил адвокат Крючкова Александр Лысак в интервью агентству "Украинские новости".
Лысак сообщил, что в будущем будет проведена очная ставка с Порошенко, а также экс-председателем НКРЭКУ Дмитрием Вовком, экс-главой Администрации президента Игорем Райниным, депутатом Рады Андреем Павелко и рядом других лиц, в том числе с главами облгосадминистраций.
В свою очередь Крючков добавил, что сроки проведения очных ставок неизвестны, но по устным сообщениям следователя они пройдут уже в августе.
Ранее НАБУ провело очную ставку между Крючковым и первым замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко.
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