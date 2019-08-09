Депутат от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева [ Редактировать ]
Почти 200 тысяч гривен внес на счет партии "Наши" избранный народным депутатом кандидат от "Слуги народа" Андрей Одарченко. Лидером политсилы "Наши" является депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Мураев, говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: Коррупция в деталях".
Журналисты, ссылаясь на отчет партии "Наши" за третий квартал 2018 года, опубликованный на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), утверждают, что Одарченко дважды сделал взносы на счета партии Мураева — общая сумма составляет 198,5 тысяч гривен.
Сам Одарченко в комментарии "Схемам" отрицает, что финансировал партию Мураева. На вопрос, разделяет ли он идеологию этой партии, будущий депутат ответил: "Нет, я в другой партии".
В расследовании уточняется, что Андрей Одарченко — декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковского государственного университета питания и торговли. До парламентских выборов он был бизнесменом и владел рядом компаний по управлению и аренде имущества в Харькове. Одарченко выбрали нардепом в новый состав Совета на 170 округе, где он обошел кандидата от «Оппозиционного блока» Дмитрия Святаша.
СМИ связывают Одарченко с экс-чиновником времен Януковича Вадимом Слюсаревым, который ранее был помощником Артема Пшонки (сын экс-генпрокурора), а также долгое время работал на различных руководящих должностях в Государственной пограничной службе. Также со Слюсаревым связывают и других победителей парламентских выборов. В частности, Александра Бакумова (173 округ), Алексея Кучера (179 округ), Дмитрия Микиша (181 округ).
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