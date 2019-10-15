У Франції сушать голову, як запобігти екологічній катастрофі. У заповідній зоні поблизу Корсики на мілину сів суховантаж із 38 тонами палива.

Значних пошкоджень судно не отримало, тож виливу нафтопродуктів не сталося. Тепер пріоритетне завдання безпечно злити паливо, щоби уникнути забруднення.

Паралельно розслідують, як 90-метровий корабель опинився там, де взагалі не мав бути. На час рятувальних робіт заборонили рух інших суден у кілометровому радіусі.