В Калифорнии, в округе Санта-Барбара в семье легендарного актера Рона Эли произошло горе. В полицию поступил вызов о домашнем насилии. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело жены Рона Эли Валери Ландин. Она скончалась от ножевого ранения, сообщает CNN.

Известно, что актер Рон Эли обвинил в убийстве одного из своих сыновей. При попытке задержания подозреваемый оказал сопротивление и был убит во время перестрелки.

Рон Эли снимался в таких фильмах, как "Остров фантазий", "Чудо-женщина", "Док Сэвидж: человек из бронзы" и "Ожидая амишей".

Ранее сообщалось, что в семье Ирины Билык случилось горе.