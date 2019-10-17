В четверг, 17 октября, Верховная Рада Украины приняла важный законопроект. Соответствующее решение поддержали 319 депутатов.

"Верховная Рада приняла в целом прорывной законопроект №1081, который позволит создать в Украине электронную систему в сфере строительства", - говорится в сообщении пресс-службы "Слуги народа".

О чем законопроект?

Документ предлагает сократить перечень документов для получения админуслуг в строительстве, обеспечить взаимодействие между государственными электронными реестрами, открыть доступ к информации и не позволить чиновникам безосновательно затягивать или вообще отказывать в предоставлении админуслуг.

Раньше сообщалось о том, что закон о ГБР одобрили в Верховной Раде. А также Верховная Рада Украины приняла законопроект об обличителях коррупции.