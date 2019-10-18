Негайної допомоги потребує маленький Микита з Харкова . У 6-річного хлопчика пухлина головного мозку. Його вже оперували, але хвороба повернулася знову. Тепер Микита потребує пересадки кісткового мозку.

Микита з мамою гуляє на дитячому майданчику у лікарняному дворі. Повільно, бо після хіміотерапії немає сили, спускається з гірки та ходить дощечками.

"На велике хочу кататься. На самокате. На роликах там. Ну щас у меня велосипед в деревне", - говорить Микита Жирнов, 6 років.

До лікарні Микита потрапив ще два роки тому.

"В декабре 17 года у нас Никита ходил в детский сад, готовились мы к новогоднему выступлению, и у нас беспричинно началась рвота. Сделали МРТ, МРТ показало солидную опухоль головного мозга 4 мозжечка", - говорить Оксана Жирнова, мати Микити Жирнова.

Пухлина виявилася злоякісною. Операція, потім променева і хіміотерапія. У березні родина зітхнула з полегшенням - аналізи були хороші. Та вже влітку планове обстеження показало, що на місці старої пухлини з'явилися дві нові. Лікарі поставили діагноз "медуллобластома 4 мозочка головного мозку".

"Опухоль находится в мозжечке головного мозга. Это отдел очень важный, который отвечает за двигательные функции, за другие жизненно важные функции, и в общем-то расположение опухоли не очень благоприятное", - говорить Володимир Білецький, дитячий лікар-онколог Харківської обласної клінічної лікарні №1.

Знову лікарня. І знову хіміотерапія. Хлопчик уже пройшов три блоки. Після цього Микиті знадобиться трансплантація кісткового мозку. Робити її треба за кордоном. На лікування необхідно щонайменше 40 тисяч євро. Для багатодітної родини Жирнових із сімома дітьми, ця сума непосильна.

"Нам помогали друзья, родственники, волонтеры. Но сейчас уже все исчерпано. Все, что возможно было, это исчерпано. И как дальше поведет себя наш диагноз, наша опухоль, никто не знает. Мы просим всех людей неравнодушных, кто нам может помочь, ну вылечить ребенка", - говорить Оксана Жирнова, мати Микити Жирнова.

У вересні Микита пішов до школи. Та своїх однокласників ще не бачив, бо навчається з мамою в лікарні. Замкнений у чотирьох стінах, хлопчик мріє поїхати у село.

"Мечтаю о лошадке. Белой. Хочу жить в деревне. Кормить, когда силы будут. А потом, когда вырастет, куплю себе седло. И буду кататься на ней", - говорить Микита Жирнов, 6 років.

Після одужання, - каже Микита, - запише свій відеоблог і розповість усьому світу як подолати рак.

"Всем привет! Меня зовут Никита. Сегодня я буду рассказывать про свою болезнь. Куда нужно ехать, как нужно лечиться".

Подарувати Микиті шанс на життя може кожен із нас. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. ТакОж їх можна знайти на нашому сайті "Podrobnosti.ua" у розділі "Ми допомагаємо".

Картка ПриватБанку:

5168 7422 3710 5402

Жирнов Сергій Анатолійович

Номер телефону +38 066 012-05-43

Оксана Жирнова, мама хлопчика