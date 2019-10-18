Биткоин: курс криптовалюты резко "рухнул" [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В пятницу, 18 октября, курс самой популярной криптовалюты биткоина упал.
Теперь за монету предлагают $7935, 73.
Также изменилась цена других криптовалют:
Ethereum $171.21;
Litecoin $52.84;
Bitcoin Cash $212.39;
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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