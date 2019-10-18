В Одесі суд оголосив вирок Олександру Книшову. Це капітан катера "Іволга", якого звинувачують у причетності до загибелі двадцяти двох людей чотири року тому. Відтоді тривав судовий розгляд. Який вирок феміди - дивіться далі.

Олександра Книшова обвинувачують у порушенні правил безпеки та експлуатації водного транспорту. На думку слідчих, саме він, капітан катеру "Іволга", винен у загибелі двадцяти двох пасажирів. Трагедія сталася чотири роки тому біля селища Затока. На "Іволзі" люди вийшли у Чорне море порибалити, заплативши за це гроші, але під час шторму - в трьохстах метрах від берега - судно затонуло. На його борту, увага, було сорок чотири людини замість дозволених п'ятнадцяти. Прокуратура просила для Книшова максимальне покарання: десять років ув'язнення.

"Це було нехтування з боку капітана правилами безпеки, було перевантажено, не було видано рятувальні жилети, не були шлюпки підготовлені, не було інструктажу: там 27 пунктів, які вказані в експертизі ці найголовніші", - говорить Світлана Кологрьова, представник прокуратури Одеської області.

Суддя зачитує вирок. Мовляв, за даними слідства, під час рейсу Книшов робив фатальні навігаційні помилки - судно дуже швидко рухалося поміж двометрових хвиль. Водночас суддя зауважив: катастрофі спряли і Посадовці контролюючих органів. Тож всю провину перекладати лише на капітана - не можна.

"Суд ухвалив: Книшова Олександра Івановича визнати винуватим у вчинені злочину призначивши покарання у вигляді позбавлення волі на строк дев'ять років", - говорить Олександр Деркачов, суддя Суворівського райсуду Одеси.

Рідні загиблих обурені таким рішенням. Справа в тому, що відносно Олександра Книшова діє "закон Савченко". Час, якій він відсидів за гратами, вже дорівнює восьма рокам. Тож йому доведеться провести у в'язниці лише, один, рік.

"Это несправедливо 22 человека погибло, человек отсидел четыре года в СИЗО, даже не в тюрьме в СИЗО, а ему считается восемь", - говорить Надія Русанова, донька загиблого пасажира "Іволги".

Наразі обидві сторони планують детально вивчити вирок - щоб вирішити - чи будуть вони його оскаржувати.