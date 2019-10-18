В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом гендиректор агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко оцінив важливість зустрічі у нормандському форматі, а також роповів про роль України у гострих політичних скандалах в США.

Мартиненко зазначив, що зустріч "нормандської четвірки" дуже потрібна як Україні, так і Росії.

"Ця зустріч дуже потрібна Зеленському і Путіну. Зеленському, тому що він просто хоче побачити Путіна, подивитись йому в очі і щось там побачити. І Путіну також. Зеленський йому цікавий як людина, як політик, як лідер держави. Тобто зацікавленність взаємна є… Зараз робота, яка буде йти найближчий місяць, це буде робота в пошуках можливого результату", - додав експерт.

Крім того, він зазначив, що українська сторона приїде, перш за все, з гуманітраними, соціальними і економічними ідеями. Натомість Росія приїде з одним питанням - про політичну частину.

Також, експерт розповів, які будуть наслідки імпічменту Трампа та скандалу навколо лідера США для України.



"Я думаю, якщо сприймати те, що відбувається у Сполучених Штатах як футбол, де грають дві команди, то Україна - це м’яч. І насправді, нажаль так. Ми завжди хотіли бути суб’єктом в політиці, в тому числі і американській, але ми стали об’єктом вже давно, і тепер це просто підкреслено. Всі республіканці і демократи розуміють, що Україну використовують. Шлейф безумовно якийсь буде. Ми для Штатів - країна третього світу", - підкреслив Мартиненко.