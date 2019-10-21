До кінця року компанія вирішить, чи запускати комерційні рейси цим маршрутом

Найтриваліший переліт без зупинок здійснив "Боїнг" однієї з австралійських компаній. Відстань від Нью-Йорка до Сіднея лайнер здолав за 19 годин і 16 хвилин. Без дозаправлення та зайвого багажу.

На облавку було півсотні людей. Їм пропонували спеціальне харчування. Також влаштували зону для фізичних вправ. Наразі це тестовий переліт.

Так вивчають, як тривалі авіа-переміщення впливають на самопочуття пілотів і пасажирів. До кінця року компанія вирішить, чи запускати комерційні рейси цим маршрутом.