Австралійський Boeing побив рекорд тривалості польоту [ Редактировать ]
Найтриваліший переліт без зупинок здійснив "Боїнг" однієї з австралійських компаній. Відстань від Нью-Йорка до Сіднея лайнер здолав за 19 годин і 16 хвилин. Без дозаправлення та зайвого багажу.
На облавку було півсотні людей. Їм пропонували спеціальне харчування. Також влаштували зону для фізичних вправ. Наразі це тестовий переліт.
Так вивчають, як тривалі авіа-переміщення впливають на самопочуття пілотів і пасажирів. До кінця року компанія вирішить, чи запускати комерційні рейси цим маршрутом.
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