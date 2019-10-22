Facebook заявив про втручання у майбутні вибори в США [ Редактировать ]
Росія, Китай та Іран намагаються втрутитися в майбутні американські вибори. Про це в інтерв'ю NBC заявив засновник Facebook Марк Цукерберг. За його словами, цього разу вони працюють більш витончено, аніж 2016 року.
Однак у Facebook, мовляв, також не пасуть задніх. Системи компанії нині більш просунуті, тож соцмережа готова протистояти будь-яким спробам іноземного втручання запевнив Цукерберг.
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Марк Цукерберг заявив про втручання у майбутні американські вибори
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