В среду, 23 октября, президент США Дональд Трамп отменил санкции против Турции, введенных в связи с началом операции "Источник мира" в Сирии, сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что Вашингтон готов восстановить действие ограничительных мер в отношении Анкары, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии. По его словам, США существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном.

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Кроме того, США призывают другие страны помочь Турции в укреплении контроля над ее границей с Сирией, добавил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что в США объявили о возобновлении военной помощи Украине. А также США расширили санкции против КНДР.