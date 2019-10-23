Кабмин уволил главу Госпродпотребслужбы [ Редактировать ]
В среду, 23 октября, в Кабинете министров Украины уволил с должностей глав Госпродпотребслужбы, "Укрспирта" и "Аграрного фонда". Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Уволен глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и его первый заместитель Андрей Жук. Службу временно возглавила Ольга Шевченко, но Кабмин планирует объявить конкурс. Кроме того, уволен председатель правления ОАО Аграрный фонд Андрей Радченко.
"Укрспирт. Действующий исполняющий обязанности (врио директора госкомпании был Юрий Лучечко - ред.) прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности. Будет открыто конкурс", - написал Милованов.
Ранее сообщалось, что Рябошапка назначил нового заместителя. А также Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области.
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