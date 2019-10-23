В среду, 23 октября, в Кабинете министров Украины уволил с должностей глав Госпродпотребслужбы, "Укрспирта" и "Аграрного фонда". Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Уволен глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа и его первый заместитель Андрей Жук. Службу временно возглавила Ольга Шевченко, но Кабмин планирует объявить конкурс. Кроме того, уволен председатель правления ОАО Аграрный фонд Андрей Радченко.

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"Укрспирт. Действующий исполняющий обязанности (врио директора госкомпании был Юрий Лучечко - ред.) прекратил полномочия. Сергей Блескун назначен исполняющим обязанности. Будет открыто конкурс", - написал Милованов.

Ранее сообщалось, что Рябошапка назначил нового заместителя. А также Рябошапка уволил заместителя прокурора Львовской области.