Уряд урізав субсидії. За новою формулою, наступного року фінансову допомогу отримуватимуть ті українські сім'ї, які витрачають на оплату комунальних послуг понад 20 відсотків сімейного доходу. Раніше цей поріг становив 15 процентів.

У Конфедерації профспілок підрахували: кожна шоста родина не отримає грошової підтримки на оплату комірного. До того ж, відповідно до закону про верифікацію, людям треба буде пройти три етапи перевірки.

"Влада повинна виконати свої обіцянки і провести системні реформи у частині зменшення тарифів.

Перше: створити ТСК і показати всій країні, який справедливий розмір на газ, потім прибрати "Нафтогаз" і його надприбутки, зарплати керівництва "Нафтогазу". Потім прибрати ПДВ і ренту, яку сплачують не олігархи а прості українці. Збільшити видобуток газу, розвідку газу і дати справедливу ціну на газ, яка не може бути, за моїми розрахунками, міжнародних експертів і інших політиків, - більше ніж 3 грн за один куб газу", - наголосив Сергій Каплін голова Конфедерації профспілок України.