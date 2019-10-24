У Києві на дифтерію захворів учень молодшої школи - ЗМІ [ Редактировать ]
Як повідомляють ЗМІ, дифтерія вже з'явилася у Києві. Захворів учень молодшої школи, - про це пише інтернет-видання Страна.UA із посиланням на матір однокласника хворого хлопчика.
У школі, яка розташована у Дарницькому районі столиці, оголосили карантин. За словами жінки, дитина зараз у лікарні, її стан стабільний.
Ми стежимо за цією темою. І завтра очікуємо на офіційні коментарі.
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