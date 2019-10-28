Судьба человека зачастую преподносит на сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на неделю.

И вот, тройка везунчиков этого периода:​

1. Близнецы

Представители этого знака зодиака окружены заботой звезд. В этот период успех будет буквально преследовать вас.

2. Козерог

Представителям этого знака зодиака часто везет в повседневной жизни. Вам прийдеться принять важное решение и успех свалится на вас с небес.

3. Весы

Рожденным под этим знаком зодиака астрологи пророчат успешный проект. Вы будете погружены в работу и это даст свои плоды.

Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре.