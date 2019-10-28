Гороскоп удачи на неделю: кого ждет ошеломляющий успех [ Редактировать ]
Судьба человека зачастую преподносит на сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на неделю.
И вот, тройка везунчиков этого периода:
1. Близнецы
Представители этого знака зодиака окружены заботой звезд. В этот период успех будет буквально преследовать вас.
2. Козерог
Представителям этого знака зодиака часто везет в повседневной жизни. Вам прийдеться принять важное решение и успех свалится на вас с небес.
3. Весы
Рожденным под этим знаком зодиака астрологи пророчат успешный проект. Вы будете погружены в работу и это даст свои плоды.
Раньше сообщалось о том, кому обязательно повезет в ноябре.
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