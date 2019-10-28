На Закарпаття доставили протидифтерійну сироватку [ Редактировать ]
На Закарпаття доставили протидифтерійну сироватку. Вісьмома дозами поділилися сусідні області.
У середу ще сто ампул прибудуть із Індії як гуманітарна допомога. Ліки необхідні для 15 студентів-медиків, які захворіли на дифтерію напередодні. Їхній стан наразі задовільний. Тим часом ще двоє іноземок, які контактували з хворими, звернулися до лікарів. У дівчат підвищена температура та біль у горлі. Однак їхній діагноз можна буде визначити лише після лабораторних досліджень. У Києві ж стало відомо про другий випадок захворювання на дифтерію.
"Ми забрали в 3 регіонах. По три вакцини з Чернівців і Львова і 2 із Івано-Франківська. Хмельницький і Тернопіль нам офіційно написали листа, що нажаль вони не можуть уже дати вакцину, тому що на п'ятницю і так уже зареєстровані випадки дифтерії. Але сьогодні ще машина виїжджає і вона забирає сироватки з Житомиира і одну з Рівного", - говорить Єлизавета Біров, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА.
"Ми маємо станом на 9 місяців це є дорослі охоплені приблизно на 34% а дітки трошки більше 50%, я закликаю всіх вакцинуватися, вакцини є в достатній кількості", - говорить Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського лабораторного центру.
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