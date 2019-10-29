Прихильник партії Марін Ле Пен обстріляв прихожан мечеті [ Редактировать ]
Стрілянина у Франції. Поблизу мечеті в місті Байонна чоловік відкрив вогонь по вірянах. Спершу нападник збирався підпалити вхід до храму. Коли його спробували зупинити - взявся до зброї.
Двох чоловіків ушпиталили з вогнепальними пораненнями. З місця інциденту зловмисник утік. Пізніше його затримала поліція.
Стрілком виявився вісімдесятичотирирічний прихильник партії "національне об'єднання", яку очолює Марін Ле Пен. У політсилі напад засудили. Мотиви злочинця - з'ясовують.
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