До Одеського порту прибули чотири кораблі країн-членів НАТО [ Редактировать ]
Чотири кораблі країн-членів НАТО прибули сьогодні до Одеського порту. Це протимінна група, у складі якої тральщики з Іспанії, Італії Румунії та Болгарії.
Зазвичай вони несуть патрулювання у Середземному морі, а до чорноморського узбережжя підійшли, оскільки завтра розпочнеться візит до України керівництва Північноатлантичного альянсу. Делегацію очолить Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Планується, що він відвідає ці кораблі в Одесі, крім того, зустрінеться з представниками військово-морських сил України та студентами флотської академії. Наступного дня у четвер Столтенберг та інші високопосадовці Альянсу вирушать до Києва.
по теме
У США пропонують ввести чергові санкції проти "Північного потоку-2"
Документ передбачає, зокрема, заборону на в'їзд до Сполучених Штатів особам, що причетні до роботи трубоукладальних суден та іноземних організацій, задіяних у проекті
До порту Одеси прибули патрульні катери із США
Вранці до порту Одеси прибули патрульні катери, які Сполучені Штати передали Україні як військову допомогу. Через Атлантику їх доправив суховантаж "Оушен Фридом"
В Одесі продемонстрували нову водолазну школу
Раніше подібна система підготовки існувала тільки в Криму, після його анексії була втрачена, і ось тепер - відновлюється
Інвестиційний форум у Маріуполі: що обговорювали представники влади і бізнесу
Власне, про початок відведення військ в Золотому-4 ще об 11 повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко на інвестфорумі в Маріуполі
У Верховній Раді борються з кнопкодавами
У Верховній Раді наступний етап боротьби. Минулого тижня там боролися з прогульниками, а цього разу взялися за кнопкодавів