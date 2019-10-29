Чотири кораблі країн-членів НАТО прибули сьогодні до Одеського порту. Це протимінна група, у складі якої тральщики з Іспанії, Італії Румунії та Болгарії.

Зазвичай вони несуть патрулювання у Середземному морі, а до чорноморського узбережжя підійшли, оскільки завтра розпочнеться візит до України керівництва Північноатлантичного альянсу. Делегацію очолить Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Планується, що він відвідає ці кораблі в Одесі, крім того, зустрінеться з представниками військово-морських сил України та студентами флотської академії. Наступного дня у четвер Столтенберг та інші високопосадовці Альянсу вирушать до Києва.