ЮНЕСКО додала Одесу до переліку творчих міст світу. Подію приурочили до Всесвітнього дня міст, який відзначають сьогодні.

Загалом, у списку - 246 населених пунктів, в основі розвитку яких лежать музика, декоративно-прикладне та народне мистецтво, дизайн, кінематограф, література та гастрономія.