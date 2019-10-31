ЮНЕСКО включила Одесу в мережу творчих міст [ Редактировать ]
ЮНЕСКО додала Одесу до переліку творчих міст світу. Подію приурочили до Всесвітнього дня міст, який відзначають сьогодні.
Загалом, у списку - 246 населених пунктів, в основі розвитку яких лежать музика, декоративно-прикладне та народне мистецтво, дизайн, кінематограф, література та гастрономія.
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