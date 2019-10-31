У столиці набуває чинності осінньо-зимовий швидкісний режим [ Редактировать ]
Зима близько. Для київських водіїв уже від завтра. У столиці набуває чинності осінньо-зимовий швидкісний режим. Максимальну швидкість на автошляхах Києва з п'ятниці обмежать до 50 км/год, замість 80, як у "теплий період". Про це нагадав столичний "Центр організації дорожнього руху". Обмеження запровадять на семи маршрутах, а саме:
- на проспекті Шухевича - від Північного мосту до вулиці Бальзака;
- на вулиці Набережно-Рибальській - від Гаванського мосту до вул. Електриків;
- на Наддніпрянському шосе;
- на Набережному шосе - від Поштової площі до Наддніпрянського шосе;
- на Столичному шосе - до вулиці Академіка Заболотного;
- на вулиці Саперно-Слобідській;
- на проспекті Бажана - від Південного мосту до Харківської площі.
Єдине, що залишиться незмінним - штрафи для порушників. 255 гривень за перевищення більше, ніж на 20 км/год, і 510 гривень - якщо швидкість перевищено на 50 км/год.
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