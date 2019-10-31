Зима близько. Для київських водіїв уже від завтра. У столиці набуває чинності осінньо-зимовий швидкісний режим. Максимальну швидкість на автошляхах Києва з п'ятниці обмежать до 50 км/год, замість 80, як у "теплий період". Про це нагадав столичний "Центр організації дорожнього руху". Обмеження запровадять на семи маршрутах, а саме:

- на проспекті Шухевича - від Північного мосту до вулиці Бальзака;

- на вулиці Набережно-Рибальській - від Гаванського мосту до вул. Електриків;

- на Наддніпрянському шосе;

- на Набережному шосе - від Поштової площі до Наддніпрянського шосе;

- на Столичному шосе - до вулиці Академіка Заболотного;

- на вулиці Саперно-Слобідській;

- на проспекті Бажана - від Південного мосту до Харківської площі.

Єдине, що залишиться незмінним - штрафи для порушників. 255 гривень за перевищення більше, ніж на 20 км/год, і 510 гривень - якщо швидкість перевищено на 50 км/год.