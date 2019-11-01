Знайти могилу і не заблукати - в Ізраїлі створили додаток для навігації на кладовищах. Він працює так само, як звичайний дорожній навігатор і підказує, як дістатися потрібної могили.

Розробники програми використали фотографії з безпілотників, і бази даних агентств ритуальних послуг. У результаті, кожному імені покійного - присвоїли географічні координати місця його поховання. Творці програми вже внесли в базу даних понад мільйон могил на 30 кладовищах. Поки що додаток працює лише в Ізраїлі, але в майбутньому розробники сподіваються охопити більше країн.

"Хтось не був на кладовищі кілька років і потім не може знайти поховання своїх близьких, тому що всюди з'являються нові могили, доріжки, і людям здається, що вони шукають не в тому місці. А цей додаток максимально чітко і ясно покаже, як їм дістатися туди, куди вони хочуть", - розповідає Єхуда Ханфлінг, менеджер похоронної компанії.