В Ізраїлі створили додаток для навігації по кладовищах [ Редактировать ]
Знайти могилу і не заблукати - в Ізраїлі створили додаток для навігації на кладовищах. Він працює так само, як звичайний дорожній навігатор і підказує, як дістатися потрібної могили.
Розробники програми використали фотографії з безпілотників, і бази даних агентств ритуальних послуг. У результаті, кожному імені покійного - присвоїли географічні координати місця його поховання. Творці програми вже внесли в базу даних понад мільйон могил на 30 кладовищах. Поки що додаток працює лише в Ізраїлі, але в майбутньому розробники сподіваються охопити більше країн.
"Хтось не був на кладовищі кілька років і потім не може знайти поховання своїх близьких, тому що всюди з'являються нові могили, доріжки, і людям здається, що вони шукають не в тому місці. А цей додаток максимально чітко і ясно покаже, як їм дістатися туди, куди вони хочуть", - розповідає Єхуда Ханфлінг, менеджер похоронної компанії.
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