У штабі ООС оприлюднили втрати окупантів на Донбасі [ Редактировать ]
Двох українських військових поранили на Сході минулої доби. Окупанти били по позиціях Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, застосували й великокаліберні кулемети. Загалом за добу - 15 ворожих атак.
Тим часом у штабі операції повідомили про втрати окупантів. Кілька бойовиків загинули в районі Нової Ласпи на Донеччині - авто підірвалось неподалік їхніх позицій. За жовтень найманці мають 33 вбитих та 63 поранених.
Розвідники кажуть - цифра може бути більшою, адже йдеться лише про підтверджені дані.
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