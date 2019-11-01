Двох українських військових поранили на Сході минулої доби. Окупанти били по позиціях Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, застосували й великокаліберні кулемети. Загалом за добу - 15 ворожих атак.

Тим часом у штабі операції повідомили про втрати окупантів. Кілька бойовиків загинули в районі Нової Ласпи на Донеччині - авто підірвалось неподалік їхніх позицій. За жовтень найманці мають 33 вбитих та 63 поранених.

Розвідники кажуть - цифра може бути більшою, адже йдеться лише про підтверджені дані.