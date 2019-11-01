"Не вижу в этом ничего плохого": Галкин жестко обратился к Бузовой [ Редактировать ]
Известная российская певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, под которым обратилась к хейтерам.
"А откуда столько сил у хейтеров? Кто эти люди, которые не ленятся регистрировать аккаунт в инстаграме ради одного-двух негативных комментариев? Вот правда, у меня чего только не было, мне кажется уже иммунитет на весь необоснованный негатив", - написала Бузова.
Также звезда добавила: "Ведь это какое-то целое развлечение устраивать травлю. Представляю, что это могут читать дети, наши родители - те, кто не готов к буллингу ни в каком виде".
Под фото сразу же появился комментарий российского юмориста Максима Галкина: "Негативные комментарии бывают разные. Бывает, люди действительно хотят выразить свое мнение, потому что считают, что ты или я что-то делаем неправильно, и они хотят это сказать публично. Назовем их "критики". Не вижу в этом ничего плохого".
Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову обвинили во лжи.
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