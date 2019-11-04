Щонайменше три з половиною сотні людей постраждали внаслідок протестів у Іраку.

Там десятки тисяч мітингувальників вимагають відставки чинного уряду, сформованого ще 2003 року - після американської військової операції. Демонстранти вважають його надто корумпованим. Під час розгону протестувальників - поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі.