Протести в Іраку: постраждали три з половиною сотні людей [ Редактировать ]
Щонайменше три з половиною сотні людей постраждали внаслідок протестів у Іраку.
Там десятки тисяч мітингувальників вимагають відставки чинного уряду, сформованого ще 2003 року - після американської військової операції. Демонстранти вважають його надто корумпованим. Під час розгону протестувальників - поліцейські застосували сльозогінний газ і гумові кулі.
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