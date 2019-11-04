Хто вбив Катю Гандзюк?: в Україні пройшла акція пам'яті [ Редактировать ]
Сьогодні на річницю смерті Катерини Гандзюк відбувається всеукраїнська акція "Рік без Каті". Нагадаю, на активістку напали в Херсоні торік улітку. З тяжкими хімічними опіками її згодом перевезли до Києва, але після численних операцій четвертого листопада 2018 року дівчина померла.
У справі про її вбивство, як заявили в СБУ, проведені всі необхідні слідчі дії та експертизи. Під час розслідування встановили осіб організаторів та виконавців злочину.
А також місце, де придбали кислоту, якою облили активістку. Частина винуватців - уже покарана. Виконавець і організатор нападу Сергій Торбін дістав шість із половиною років ув'язнення. Інші двоє учасників - 3 і 4 роки відповідно. Імена замовників злочину досі не названі.
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