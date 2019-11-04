Для зручності соти розмістили рядами, як у справжньому кінотеатрі

Де бджолам показують кіно? Хто зняв залізного човна зі скель у Канаді? І який рекорд встановили танцюристи меренге? Про це та інше - в нашому огляді.

Культурна пожежа у Японії

Вогонь підточує список світової спадщини ЮНЕСКО. У Японії вдруге за тиждень горіла культурна пам'ятка. Зайнялося в селі Сіракава у префектурі Гіфу. Хатинки там вкриті солом'яними дахами в унікальному стилі гассьо-дзукурі. Постраждалих немає, але щонайменше одну будівлю вогонь таки зачепив.

За даними ЗМІ, згорів хлів, який культурної цінності не має. Минулого тижня в префектурі Окінава вщент вигорів замок Сюрі, зведений пів тисячі років тому.

Човен над прірвою

Рушійна сила негоди. Сильний вітер у канадському штаті Онтаріо зрушив зі скель залізного човна, який понад століття тому застряг неподалік Ніагарського водоспаду. Відтоді він став місцевою принадою для туристів. За словами рятувальників, - нині металевий корпус уже просунувся вперед на пів сотні метрів. І якщо негода посилиться, бистрина цілком може затягти човна у п'ятдесятиметрову прірву.

Танцювальний рекорд

Натанцювали на рекорд. У Домініканській республіці одразу 420 пар закружляли у запальному меренге. Тривало масове дійство понад п'ять хвилин. Пристрасний танець - зародився у Домініканській республіці в середині ХІХ століття.

За легендою рухи, схожі на накульгування, вигадали раби, яким заважали кайдани на ногах. 2016 року ЮНЕСКО визнала домініканську музику й танець меренге нематеріальним культурним надбанням людства.

Бої проти кориди

У Перу демонстрація проти боїв биків вилилася в сутички. Активісти, які виступають проти знущання з тварин, оточили арену Ліми, де розпочинається найбільший у країні фестиваль кориди. Зоозахисники не давали вболівальникам пройти на трибуни, через це і зав'язалися бійки.

У конфлікт мусила втрутитися поліція. Корида, яку до Південної Америки привезли іспанці та португальці, досі дуже там популярна. Попри те, що на її батьківщині окремі регіони дедалі частіше відмовляються від цієї кривавої традиції.

Службовий роман

Вільна каса. Виконавчого директора компанії "Макдональдс" за роман зі співробітницею. 52-річний Стів Істербрук не був одружений, і пара підтримувала зв'язок за взаємної згоди. Але порушила корпоративні правила. Фігурант скандалу з рішенням ради директорів про звільнення погодився. Істербрук очолив компанію чотири роки тому, за цей час її ринкова вартість зросла майже вдвічі.

Кіно-класика для бджіл

"Віднесені вітром" на пасіці. У Німеччині створили кінотеатр для бджіл. Перший сеанс відбувся у вулику на мюнхенському вернісажі працелюбним комахам показували класику: "віднесених вітром".

Щоб крилаті глядачі сприймали фільм приблизно як люди, у стрічці відкоригували кольори, а звукову доріжку перетворили на дзижчання. Також приблизно в десятеро збільшили кількість кадрів на секунду. Для зручності соти розмістили рядами, як у справжньому кінотеатрі.

Ювілей падіння Берлінського муру

30 років як упав Берлінський мур. У столиці Німеччини почалися урочистості з нагоди пам'ятної дати. У місті запланували понад 200 культурних заходів. Конструкція з бетону і цегли відокремлювала Західний Берлін від Східної Німеччини з 13 серпня 1961 року до 9-ого листопада 1989. У спробах подолати мур загинули сотні людей.