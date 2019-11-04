Переможець без мандата. Тривають судові баталії довкола результатів позачергових виборів до парламенту в 198 окрузі у Смілі. За підрахунками голосів там було обрано Сергія Рудика. ЦВК вже двічі оголошувала його переможцем, втім конкуренти оскаржують результати у суді. Даніїл Снісар продовжить.

Визнати вибори у 198 окрузі у Смілі такими, що не відбулися. Cкасувати результати повторного перерахунку протоколів кількох дільниць на Черкащині - намагається одна із програвших провладних кандидатів.

"У зв'язку із порушенням процедури підрахунку, апелянт вважає, що її права порушені. І в зв'язку з цим викладені позовні вимоги, а зараз вимоги апеляційної інстанції. Визнати вибори недійсними, голосування на вказаних виборчих дільницях", - говорить Олег Рой, представник позивачки.

"Як показав результат підрахунку, Рудик Сергій отримує переконливу перемогу на виборах, які відбулися у липні 2019 року над кандидатом від "Слуги народу". Фактично, розрив становить понад два рази. Дяченко Наталія ніяк не може зміритися з програшем і вчергове, вчергове, ще раз повторюю, звертається до суду з позовом", - говорить Володимир Кочан, адвокат Сергія Рудика.

Скасувати результати повторного підрахунку, який підтвердив перемогу Сергія Рудика, позивачка просить, начебто у зв'язку із порушенням процедури. Втім, які саме порушення не вказують. У ЦВК наголосили - діяли виключно за рішенням суду, яким і був передбачений перегляд результатів на окремих дільницях.

"Застосування норм закону у ситуації, що склалася - не зовсім доцільна. Оскільки ситуація щодо повторного підрахунку голосів виборців регулюється саме визначеним рішенням суду - шляхом виконання цього рішення, чітко прописаного в рішенні суду", - говорить Анастасія Єзьорська, консультант правового забезпечення ЦВК.

"Була підготовлена постанова 1901, затверджена і прийнята ЦВК, якою було прийнято рішення - про транспортування виборчої документації, до Києва, саме до ЦВК, з метою виконання рішення суду. Ця постанова була виконана і не була оскаржена жодним з кандидатів у депутати по цьому округу", - говорить Олексій Салоїда, адвокат Сергія Рудика.

Зрештою, суд ухвалює рішення - апеляційну скаргу відхилити.

"Вивчивши всі докази надані сторонами, у даному судовому засіданні, Касаційний Адміністративний суд - залишив без зміни рішення суду 6го Апеляційного Адміністративного, яким відмовлено в задоволенні позову Дяченко Наталі", - говорить Володимир Кочан, адвокат Сергія Рудика.

Тепер справа за Центральною виборчою комісією. Вона має повторно оголосити переможцем у 198 окрузі Сергія Рудика. Вже в третій раз.