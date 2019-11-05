15-річна дівчина, котру в центрі Львова травмували коні, опритомніла після операції. Наразі її життю нічого не загрожує. Тим часом поліція шукає іноземців, які запустили феєрверки, що налякали тварин. Більше розкаже Христина Гашенко.

На відеокадрах із камери спостереження видно, як чоловік у центрі міста неподалік пам'ятника Шевченкові, запускає салют. Поруч - десятки перехожих і карета з конями.

Від гучних пострілів тварини зірвалися з місця. Постраждали кучер карети та 15-річна туристка з області, що сиділа на лавці. У дівчини - значна крововтрата та відкритий перелом ноги.

"Попередньо казати про життєздатність кінцівки ще не можна, того що рано, треба за кінцівкою дивитися. Але на цей момент, нога тепла, присутня пульсація. Дитина спілкується, знаходиться в свідомості. Емоційний стан - вона виснажена, була перелякана", - повідомив Володимир Ришковський, дитячий ортопед-травматолог Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит".

Постраждав і один із запряжених у карету коней. Через травми тварину ветеринарам довелося приспати.

Сьогодні про нещасний випадок на проспекті Свободи нагадують розтрощені ліхтарі і сліди від крові. Немає і популярних коней з каретами котрі традиційно розважають туристів.

Туристичних карет у Львові не буде ще тиждень. Міські посадовці їх тимчасово заборонили. Перевірятимуть, чи мають приватні підприємці всі необхідні документи, щоб використовувати коней для екскурсій.

"З метою, щоб перевірили, як насправді - у яких умовах утримуються коні, в яких умовах надається їм допомога, - ми зробимо виїзд на кожну локацію", - повідомив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова.

Власниця коней переконує - тварин доглядає добре і закону не порушувала. Скакунів спеціально тренували для поїздок багатолюдними вулицями.

"Коні адаптуються до центру, до натовпу, до людей, вони адаптуються до петард. Ми їх "прострілюємо" спочатку на великій відстані, далі на меншій, на меншій, потім даємо цукор. Тобто, є ціла система тренування", - стверджує Валентина Банас, власниця коней.

Використовувати піротехніку у Львові заборонено. За це передбачено штраф - близько тисячі гривень.

"З часів, коли розпочалися військові дії на Сході, ми, розуміючи ситуацію, прийняли рішення. Згідно з цим рішенням, взагалі забороно на території Львова проводити будь які феєрверки", - наголосила Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту Львівської міської ради.

За попередньою інформацією поліції, феєрверки запустили троє іноземців. Хто вони - ще з'ясовують.

"Відкрите кримінальне провадження за статтею 291 ККУ - це порушення чинних правил на транспорті. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини подій", - повідомила Світлана Добровольська, прес-секретар ГУНП у Львівській області.

Чи повернуться на вулиці Львова популярні туристичні карети - не відомо. 15-річну дівчину до кінця тижня лікарі планують перевести до травматологічного відділення.