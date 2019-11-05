Поліція відкрила вогонь по протестувальникам у Іраку [ Редактировать ]
Щонайменше шестеро людей загинули під час протестів у Іраку. Поліція відкрила вогонь по мітингарях - стріляли гумовими і бойовими кулями. Понад 30 поранених.
Акції непокори тривають по всій країні вже кілька тижнів і стали наймасовішими від часу падіння режиму Саддама Хусейна. Усього загинули більше як дві сотні протестувальників. Люди невдоволені корупцією в уряді та відсутністю реформ.
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