Люди невдоволені корупцією в уряді та відсутністю реформ

Щонайменше шестеро людей загинули під час протестів у Іраку. Поліція відкрила вогонь по мітингарях - стріляли гумовими і бойовими кулями. Понад 30 поранених.

Акції непокори тривають по всій країні вже кілька тижнів і стали наймасовішими від часу падіння режиму Саддама Хусейна. Усього загинули більше як дві сотні протестувальників. Люди невдоволені корупцією в уряді та відсутністю реформ.